Concours de pétanque Place de la mairie Trézelles
Concours de pétanque Place de la mairie Trézelles samedi 30 mai 2026.
Trézelles
Concours de pétanque
Place de la mairie 11 place Saint- Barthélémy Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes.
.
Place de la mairie 11 place Saint- Barthélémy Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition organized by the Comité des fêtes.
L’événement Concours de pétanque Trézelles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Trézelles (Allier)
- Fête des escargots Trézelles 30 avril 2026
- Randonnée la croisée des chemins Trézelles Allier 1 mai 2026
- Fête des escargots Trézelles 1 mai 2026
- Brocante Trézelles 19 juillet 2026
- Brocante Trézelles 22 août 2026