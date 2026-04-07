Concours de pétanque Place de la mairie Trézelles

Trézelles

Concours de pétanque

Place de la mairie 11 place Saint- Barthélémy Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes.

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Place de la mairie 11 place Saint- Barthélémy Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27

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English :

Petanque competition organized by the Comité des fêtes.

L’événement Concours de pétanque Trézelles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire