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Concours de pétanque Place de la mairie Trézelles

Concours de pétanque Place de la mairie Trézelles samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 11 place Saint- Barthélémy

Ville : 03220 Trézelles

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Trézelles

Concours de pétanque

Place de la mairie 11 place Saint- Barthélémy Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes.
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Place de la mairie 11 place Saint- Barthélémy Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27 

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English :

Petanque competition organized by the Comité des fêtes.

L’événement Concours de pétanque Trézelles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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