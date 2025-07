Concours de pétanque Triplette à la mêlée rue Alpilles Luberon Vernègues

Concours de pétanque Triplette à la mêlée rue Alpilles Luberon Vernègues dimanche 27 juillet 2025.

Concours de pétanque Triplette à la mêlée

Dimanche 27 juillet 2025 à partir de 15h. rue Alpilles Luberon Place de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Venez nombreux participer à ce tournoi convivial et ouvert à tous !

Que vous soyez un joueur expérimenté ou amateur, vous êtes bienvenu sur ce tournoi ! C’est l’occasion de partager un bon moment entre amis ou en famille, et de rendre hommage à Norbert, joueur émérite de Vernègues.



Rendez-vous à partir de 15h00 pour le début des parties. .

rue Alpilles Luberon Place de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 51 27 88 labouleduvernegau@gmail.com

English :

Experienced player or not, you are welcome to this petanque challenge !

German :

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an diesem geselligen Turnier teil, das für alle offen ist!

Italiano :

Venite a partecipare a questo torneo amichevole, aperto a tutti!

Espanol :

Participe en este torneo amistoso abierto a todos

