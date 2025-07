Concours de Pétanque Triplettes choisies D22A La Barben

Vendredi 1er août 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. D22A Boulodrome de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Chaque année, les Fêtes votives de La Barben sont l’occasion de plusieurs concours de pétanque en nocturne !

Ce vendredi, ce sera un concours en triplettes choisies.

Rendez-vous au boulodrome de La Barben pour ce concours en nocturne !

Les inscriptions se feront sur place à 19h, pour un tirage à 20h.

Le prix est de 100€ + la mise.



Buvette et restauration seront disponibles sur place. .

D22A Boulodrome de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 51 00 29 labarbenaise@outlook.fr

English :

Every year, petanque challenges are organized during the votive festival of La Barben. This evening, it will be « triplettes choisies ».

German :

Jedes Jahr finden bei den Fêtes votives in La Barben mehrere nächtliche Pétanque-Wettbewerbe statt!

Diesen Freitag wird es ein Wettbewerb in ausgewählten Tripletten sein.

Italiano :

Ogni anno, le Fêtes votives di La Barben sono l’occasione per diverse gare di pétanque in notturna!

Questo venerdì si terrà una gara di tripli selezionati.

Espanol :

Cada año, las Fiestas votivas de La Barben son la ocasión de varias competiciones nocturnas de petanca

Este viernes, habrá una competición en triples seleccionados.

