Concours de pétanque Trophée des Vendanges PLAISANCE Plaisance

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’association de pétanque La Boule Joyeuse Plaisantine a le plaisir d’annoncer l’organisation de son traditionnel concours de pétanque « le Trophée des Vendanges », une journée conviviale et sportive ouverte à tous les passionnés.

Un concours en tête à tête, qui permettra aux vainqueurs de gagner une belle gagnotte ainsi que des bouteilles de vin de l’appelation Saint Mont.

Restauration et bar sur place.

PLAISANCE Boulodrome Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 061045683 barrerebrigitte32@gmail.com

English :

The Boule Joyeuse Plaisantine petanque association is pleased to announce the organization of its traditional « Trophée des Vendanges » petanque competition, a convivial and sporting day open to all enthusiasts.

It’s a head-to-head competition, with the winners taking home a prize pack and bottles of wine from the Saint Mont appellation.

Catering and bar on site.

German :

Der Pétanque-Verein La Boule Joyeuse Plaisantine freut sich, die Organisation seines traditionellen Pétanque-Wettbewerbs « Trophée des Vendanges » ankündigen zu können. Dieser gesellige und sportliche Tag steht allen Pétanque-Begeisterten offen.

Ein Wettbewerb, bei dem die Gewinner eine schöne Gewinnerin sowie Weinflaschen der Appellation Saint Mont gewinnen können.

Verpflegung und Bar vor Ort.

Italiano :

L’associazione di bocce Boule Joyeuse Plaisantine è lieta di annunciare l’organizzazione della tradizionale gara di bocce « Trophée des Vendanges », una giornata amichevole e sportiva aperta a tutti gli appassionati.

Si tratta di una competizione testa a testa, i cui vincitori si aggiudicheranno un bel premio e delle bottiglie di vino della denominazione Saint Mont.

Ristorazione e bar in loco.

Espanol :

La asociación de petanca Boule Joyeuse Plaisantine se complace en anunciar la organización de su tradicional competición de petanca « Trophée des Vendanges », una jornada amistosa y deportiva abierta a todos los aficionados.

Se trata de una competición a cara o cruz, en la que los ganadores se llevarán un magnífico premio, así como botellas de vino de la denominación Saint Mont.

Servicio de comidas y bar in situ.

