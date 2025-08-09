Concours de pétanque Uhart-Cize
Concours de pétanque
Jardin public Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-09
fin : 2025-08-09
2025-08-09
Concours de pétanque ouvert à tous, inscriptions à partir de 13h30, jet du bouchon à 14h .
Jardin public Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 28 47 79
