Concours de pétanque Uhart-Cize

Concours de pétanque Uhart-Cize samedi 16 août 2025.

Concours de pétanque

Jardin public Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Concours de pétanque ouvert à tous, inscriptions à partir de 13h30, jet du bouchon à 14h .

Jardin public Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 28 47 79

English : Concours de pétanque

German : Concours de pétanque

Italiano :

Espanol : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Uhart-Cize a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Pays Basque