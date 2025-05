Concours de pétanque – Comité des Fêtes Urçay, 17 mai 2025 07:00, Urçay.

Le comité des fêtes organise un concours de pétanque à Urçay le samedi 17 mai, nombreux lots à gagner !

English :

The Comité des fêtes is organizing a pétanque competition in Urçay on Saturday, May 17, with lots of prizes to be won!

German :

Das Festkomitee organisiert am Samstag, den 17. Mai, einen Boule-Wettbewerb in Urçay. Es gibt viele Preise zu gewinnen!

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una gara di pétanque a Urçay sabato 17 maggio, con tanti premi in palio!

Espanol :

El sábado 17 de mayo, el Comité de Fiestas organiza en Urçay un concurso de petanca con numerosos premios

