Vatteville-la-Rue

Concours de pétanque !

Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

CONCOURS DE PÉTANQUE OUVERT À TOUS !

Dans le cadre de la fête communale, venez participer à notre grand concours de pétanque en doublettes formées

✨ Récompenses pour les 3 premières équipes

**Inscription obligatoire avant le 1er mai** ⏳

Une session le matin

Une session l’après-midi ️

**Tirage par poules**

Buvette et restauration sur place

Ambiance conviviale garantie, venez nombreux ! .

Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 68 31 27 10

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English : Concours de pétanque !

L’événement Concours de pétanque ! Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme