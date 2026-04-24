Concours de pétanque ! Vatteville-la-Rue
Concours de pétanque ! Vatteville-la-Rue dimanche 3 mai 2026.
Vatteville-la-Rue
Concours de pétanque !
Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
CONCOURS DE PÉTANQUE OUVERT À TOUS !
Dans le cadre de la fête communale, venez participer à notre grand concours de pétanque en doublettes formées
✨ Récompenses pour les 3 premières équipes
**Inscription obligatoire avant le 1er mai** ⏳
Une session le matin
Une session l’après-midi ️
**Tirage par poules**
Buvette et restauration sur place
Ambiance conviviale garantie, venez nombreux ! .
Comité des Fêtes Vatteville en Scène Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 68 31 27 10
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English : Concours de pétanque !
L’événement Concours de pétanque ! Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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