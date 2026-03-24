Concours de pétanque

Terrain de pétanque Vaumas Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de pétanque organisé par l’association Vaumas Interquartier.

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Terrain de pétanque Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 61 16 87

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English :

Petanque competition organized by the Vaumas Interquartier association.

L’événement Concours de pétanque Vaumas a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire