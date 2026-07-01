UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vellevans

Concours de pétanque Salle des fêtes Vellevans

mardi 14 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vellevans

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
24 grande rue
Ville
25430 Vellevans
Département
Doubs
Tarif

Vellevans

Concours de pétanque

Salle des fêtes 24 grande rue Vellevans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :
2026-07-14

L’association familles rurales les feuillus organise son traditionnel concours de pétanque le 14 juillet, début des inscriptions à 13h30. Buvette repas le soir ainsi que des feux d’artifices offert par la commune.   .

Salle des fêtes 24 grande rue Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 42 87 97  justin.brusset@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Vellevans a été mis à jour le 2026-06-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

À voir aussi à Vellevans (Doubs)