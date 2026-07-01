Concours de pétanque Salle des fêtes Vellevans
mardi 14 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vellevans
Informations pratiques
Vellevans
Concours de pétanque
Salle des fêtes 24 grande rue Vellevans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
L’association familles rurales les feuillus organise son traditionnel concours de pétanque le 14 juillet, début des inscriptions à 13h30. Buvette repas le soir ainsi que des feux d’artifices offert par la commune. .
Salle des fêtes 24 grande rue Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 42 87 97 justin.brusset@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Vellevans a été mis à jour le 2026-06-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE