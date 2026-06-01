Concours de Pétanque Vergranne
Concours de Pétanque Vergranne dimanche 28 juin 2026.
Vergranne
Concours de Pétanque
Sur le parking des éoliennes Vergranne Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Journée Pétanque de Vergranne
Buvette et sandwich sur place. .
Sur le parking des éoliennes Vergranne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 92 95 20
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Vergranne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS