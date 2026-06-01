Vergranne

Concours de Pétanque

Sur le parking des éoliennes Vergranne Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Journée Pétanque de Vergranne

Buvette et sandwich sur place. .

Sur le parking des éoliennes Vergranne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 92 95 20

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Vergranne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS