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Concours de Pétanque Vergranne

Concours de Pétanque Vergranne dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Sur le parking des éoliennes

Ville : 25110 Vergranne

Département : Doubs

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vergranne

Concours de Pétanque

Sur le parking des éoliennes Vergranne Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Journée Pétanque de Vergranne
Buvette et sandwich sur place.   .

Sur le parking des éoliennes Vergranne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 92 95 20 

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Vergranne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS