Concours de pétanque vétérans

Villetoureix Dordogne

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Concours de pétanque vétérans organisé par le Reveil bouliste

Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 74 80 78

English :

Veteran pétanque competition organized by Reveil bouliste

