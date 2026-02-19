Concours de pétanque vétérans Villetoureix
Concours de pétanque vétérans Villetoureix mardi 10 mars 2026.
Concours de pétanque vétérans organisé par le Reveil bouliste
Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 74 80 78
English :
Veteran pétanque competition organized by Reveil bouliste
L’événement Concours de pétanque vétérans Villetoureix a été mis à jour le 2026-02-17 par Val de Dronne