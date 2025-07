Concours de pétanque Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal

Concours de pétanque Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal vendredi 15 août 2025.

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Concours réservé aux joueurs détenteurs d’une licence.

Le matin TaT Féminin et Masculin à 8h30 en TC puis à 14h30 Triplette TC mixte.

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 42 80 48

English : Concours de pétanque

Competition reserved for licensed players.

In the morning, Men’s and Women’s TaT at 8:30 am, followed by Mixed TC Triplette at 2:30 pm.

German : Concours de pétanque

Wettbewerb nur für Spieler mit einer Lizenz.

Am Vormittag TaT Féminin und Masculin um 8.30 Uhr im TC und anschließend um 14.30 Uhr Triplette TC mixte.

Italiano :

Competizione riservata ai giocatori con licenza.

Al mattino TaT femminile e maschile alle 8.30 in TC e alle 14.30 Triplette TC misto.

Espanol : Concours de pétanque

Competición reservada a los jugadores con licencia.

Por la mañana TaT Femenino y Masculino a las 8.30h en TC y después a las 14.30h Tripleta Mixta TC.

