Concours de Pétanque Boulodrome Yssingeaux vendredi 29 août 2025.
Boulodrome Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-08-29 19:30:00
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Concours organisé par le Club de Triathlon « TRYSSINGEAUX ». Rendez-vous à 19h30 !
Boulodrome Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 68 13 02
English :
Competition organized by the « TRYSSINGEAUX » Triathlon Club. See you at 7.30pm!
German :
Wettbewerb, der vom Triathlon-Club « TRYSSINGEAUX » organisiert wird. Treffpunkt um 19:30 Uhr!
Italiano :
Gara organizzata dal Triathlon Club « TRYSSINGEAUX ». Ci vediamo alle 19.30!
Espanol :
Competición organizada por el Club de Triatlón « TRYSSINGEAUX ». ¡Nos vemos a las 19.30!
