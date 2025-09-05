Concours de Pétanque Au Boulodrome Yssingeaux

Concours de Pétanque Au Boulodrome Yssingeaux vendredi 5 septembre 2025.

Concours de Pétanque

Au Boulodrome 26 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Concours de pétanque dans une ambiance festive avec musique country. Restauration et buvette sur place.

.

Au Boulodrome 26 avenue du 8 mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58 countrydyssi@gmail.com

English :

Petanque competition in a festive atmosphere with country music. Catering and refreshments on site.

German :

Boulespiel-Wettbewerb in einer festlichen Atmosphäre mit Country-Musik. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Gara di petanque in un’atmosfera di festa con musica country. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Competición de petanca en un ambiente festivo con música country. Catering y refrescos in situ.

L’événement Concours de Pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2025-08-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire