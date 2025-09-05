Concours de Pétanque Au Boulodrome Yssingeaux
Concours de Pétanque Au Boulodrome Yssingeaux vendredi 5 septembre 2025.
Concours de Pétanque
Au Boulodrome 26 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Concours de pétanque dans une ambiance festive avec musique country. Restauration et buvette sur place.
Au Boulodrome 26 avenue du 8 mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58 countrydyssi@gmail.com
English :
Petanque competition in a festive atmosphere with country music. Catering and refreshments on site.
German :
Boulespiel-Wettbewerb in einer festlichen Atmosphäre mit Country-Musik. Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Gara di petanque in un’atmosfera di festa con musica country. Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Competición de petanca en un ambiente festivo con música country. Catering y refrescos in situ.
