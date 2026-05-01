Concours de pétanques 2026 Place de l’Église Labergement-lès-Seurre
Concours de pétanques 2026 Place de l’Église Labergement-lès-Seurre samedi 9 mai 2026.
Labergement-lès-Seurre
Concours de pétanques 2026
Place de l’Église Place de l’Eglise Labergement-lès-Seurre Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Amis boulistes, c’est le moment de sortir vos triplettes ! Comme chaque année, nous sommes ravis d’organiser notre traditionnel concours de pétanque
Samedi 9 mai 2026
Place de l’église à Labergement-lès-Seurre
Début des inscriptions 13h30
En doublette formée, ouvert à tous, avec une ambiance conviviale garantie !
Buvette et restauration sur place .
Place de l’Église Place de l’Eglise Labergement-lès-Seurre 21820 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 00 00 00 labergenfolie21820@gmail.com
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English : Concours de pétanques 2026
L’événement Concours de pétanques 2026 Labergement-lès-Seurre a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Rives de Saône