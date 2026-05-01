Concours de pétanques 2026 Place de l’Église Labergement-lès-Seurre

Labergement-lès-Seurre

Concours de pétanques 2026

Place de l’Église Place de l’Eglise Labergement-lès-Seurre Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Amis boulistes, c’est le moment de sortir vos triplettes ! Comme chaque année, nous sommes ravis d’organiser notre traditionnel concours de pétanque

Samedi 9 mai 2026

Place de l’église à Labergement-lès-Seurre

Début des inscriptions 13h30

En doublette formée, ouvert à tous, avec une ambiance conviviale garantie !

Buvette et restauration sur place .

Place de l’Église Place de l’Eglise Labergement-lès-Seurre 21820 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 00 00 00 labergenfolie21820@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanques 2026

L’événement Concours de pétanques 2026 Labergement-lès-Seurre a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Rives de Saône