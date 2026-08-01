AGENDA · Courant
Concours de pétanques Courant
samedi 22 août 2026 · Courant
Informations pratiques
Courant
Concours de pétanques
Place de la Salle Municipale Courant Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Gaieté Courantaise organise un concours de pétanques le samedi 22 août 2026. Inscription à partir de 8h30, jet du but à 9h30. Restauration sur place disponible.
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Place de la Salle Municipale Courant 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 45 23
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L’événement Concours de pétanques Courant a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge