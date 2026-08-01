Informations pratiques

Courant

Concours de pétanques

Place de la Salle Municipale Courant Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Gaieté Courantaise organise un concours de pétanques le samedi 22 août 2026. Inscription à partir de 8h30, jet du but à 9h30. Restauration sur place disponible.

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Place de la Salle Municipale Courant 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 45 23

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English :

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L’événement Concours de pétanques Courant a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge