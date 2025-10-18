Concours de petits gâteaux Office de Tourisme Casteljaloux

Office de Tourisme 20 Place de Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Un concours réservé aux écoliers des Coteaux et landes de Gascogne qui présenteront leur gâteau à 10h30.

Animation enfants, remise des prix par le jury et distribution de cadeaux. .

Office de Tourisme 20 Place de Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

