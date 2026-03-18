Concours de petits palets 1 concert, dans le cadre de la Foire de Pâques

Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Trois journées d’animations sont proposées, sur la Place des Promenades à Airvault, les 4, 5 et 6 avril. Manège et auto tamponneuses tout le week-end. Le dimanche 5 avril, un concours de petits palets aura lieu à 14 h et un concert à 18 h, organisés par le Club des Entreprises Airvaudais-Val du Thouet. Le concours de palets est sur réservation, le nombre de places étant limité. Tarifs à 10 € la doublette. Apportez vos palets et votre plaque. Premier lot un aspirateur robot, offert par Intermarché à Airvault, et de nombreux lots de nos partenaires. Un concert avec Cin’s Faro est proposé à 18 h. Buvette et restauration sur place. Réservation pour le concours https://forms.gle/qyCSicJySuwaFCkGA .

Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de petits palets 1 concert, dans le cadre de la Foire de Pâques

L’événement Concours de petits palets 1 concert, dans le cadre de la Foire de Pâques Airvault a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Airvaudais Val du Thouet