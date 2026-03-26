Concours de petits palets Louzy
Concours de petits palets Louzy samedi 2 mai 2026.
Concours de petits palets
4 rue de la Mairie Louzy Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concours de petits palets organisée par O’ Bar à Thym, buvette et restauration sur place.
Concert à partir de 19h
Lot pour tous le joueurs.
Doublette 16 euros.
Concours de petits palets organisée par O’ Bar à Thym, buvette et restauration sur place.
Concert à partir de 19h
Lot pour tous le joueurs.
Doublette 16 euros. .
4 rue de la Mairie Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 53 63 75 obarathym@outlook.fr
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English : Concours de petits palets
Shuffleboard competition organized by O’ Bar à Thym, refreshments and catering on site.
Concert from 7pm
Prizes for all players.
Doublette 16 euros.
L’événement Concours de petits palets Louzy a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 79
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