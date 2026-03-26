Concours de petits palets

4 rue de la Mairie Louzy Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concours de petits palets organisée par O’ Bar à Thym, buvette et restauration sur place.

Concert à partir de 19h

Lot pour tous le joueurs.

Doublette 16 euros.

Concours de petits palets organisée par O’ Bar à Thym, buvette et restauration sur place.

Concert à partir de 19h

Lot pour tous le joueurs.

Doublette 16 euros. .

4 rue de la Mairie Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 53 63 75 obarathym@outlook.fr

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English : Concours de petits palets

Shuffleboard competition organized by O’ Bar à Thym, refreshments and catering on site.

Concert from 7pm

Prizes for all players.

Doublette 16 euros.

L’événement Concours de petits palets Louzy a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 79