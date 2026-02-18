Concours de Piano Prix Albert Hutt et Concert des Professeurs Molsheim

Concours de Piano Prix Albert Hutt et Concert des Professeurs

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

2026-03-08

Comme chaque année l’Ecole Municipale de Musique, Danse, Théâtre et Dessin de Molsheim organise un concours de piano prix Albert Hutt .

A cette occasion, les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, Danse, Théâtre et Dessin de Molsheim donneront un concert de musique de chambre à 17h avec la remise des Prix du concours.

Le Prix Albert HUTT encourage et récompense le travail et le talent des jeunes musiciens. Ce concours de piano s’adresse aux jeunes pianistes sous différentes formes piano, piano 4 mains et piano-jazz. Chaque discipline contient 6 niveaux différents comprenant un morceau imposé et un morceau au choix. C’est donc avec ardeur que les jeunes pianistes préparent le concours.

Cette journée sera conclue par un CONCERT de musique de chambre donné par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique à 17h, avec une diversité d’instruments (dont flûte, piano, harpe). L’entrée est libre. .

English :

The Prix Albert HUTT encourages the work and talent of young musicians. The piano competition takes different forms: piano, 4-hand piano and piano-jazz. Each discipline contains 6 different levels, including a compulsory piece and a piece of your choice.

