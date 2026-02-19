Concours de Pièces

Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Buvette et petite restauration sur place.

.

Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 03 50 37 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshments and snacks on site.

L’événement Concours de Pièces Rocroi a été mis à jour le 2026-02-17 par Ardennes Tourisme