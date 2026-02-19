Concours de Pièces Rocroi
Concours de Pièces Rocroi samedi 21 mars 2026.
Concours de Pièces
Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Buvette et petite restauration sur place.
.
Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 03 50 37 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Refreshments and snacks on site.
L’événement Concours de Pièces Rocroi a été mis à jour le 2026-02-17 par Ardennes Tourisme