Concours de pièces Taillette
Concours de pièces Taillette samedi 28 février 2026.
Concours de pièces
Place de la mairie Taillette Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Inscriptions 19h30 tirage 20hVenir avec ses pièces Buvette et petite restauration
Place de la mairie Taillette 08230 Ardennes Grand Est +33 6 82 55 79 36
English :
Registration 7:30 p.m. Draw 8 p.m.Bring your own coins Refreshment bar and snacks
