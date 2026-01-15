Concours de pièces

Place de la mairie Taillette Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Inscriptions 19h30 tirage 20hVenir avec ses pièces Buvette et petite restauration

.

Place de la mairie Taillette 08230 Ardennes Grand Est +33 6 82 55 79 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Registration 7:30 p.m. Draw 8 p.m.Bring your own coins Refreshment bar and snacks

L’événement Concours de pièces Taillette a été mis à jour le 2026-01-14 par Ardennes Tourisme