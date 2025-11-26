CONCOURS DE PITCH ENTREPRENEUR Maison de quartier Villejean Brécé Jeudi 11 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un concours dédié aux entrepreneurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T17:00:00.000+01:00

06 81 02 47 43

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine