CONCOURS DE PITCH ENTREPRENEUR Maison de quartier Villejean Brécé
CONCOURS DE PITCH ENTREPRENEUR Maison de quartier Villejean Brécé jeudi 11 décembre 2025.
CONCOURS DE PITCH ENTREPRENEUR Maison de quartier Villejean Brécé Jeudi 11 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Un concours dédié aux entrepreneurs
un concours dédié aux entrepreneurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-11T17:00:00.000+01:00
1
06 81 02 47 43
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine