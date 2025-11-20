Concours de Pitchs – Promotion 2025-1 HEC Challenge+ HEC Paris Jouy-en-Josas
Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable lors du forum HEC Challenge+ après 8 mois de formation et de coaching intensifs.
Les porteurs de projets innovants ont travaillé sans relâche pour ajuster, approfondir et donner une dimension commerciale accrue à leurs idées.
C’est un moment crucial pour toute la promotion où nous pourrons admirer les progrès accomplis par chacun et découvrir les projets prometteurs.
Qui sait, peut-être y trouverez-vous des projets qui susciteront votre intérêt et que vous souhaiterez suivre, encourager et soutenir?
Cette édition sera également très spéciale, car nous célébrerons les 35 ans du programme HEC Challenge+
35 années d’innovation, d’audace entrepreneuriale et de succès portés par des générations de créateurs.
Réservez dès maintenant votre place pour le 20 novembre et soyez prêt à être inspiré par des esprits créatifs et des idées révolutionnaires. Ne manquez pas cette opportunité unique de participer à un évènement qui façonne l’avenir de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
Contact: Corinne Bégaud, [innovation@hec.fr](mailto:innovation@hec.fr)
En savoir plus: www.hec.edu/challenge-plus
https://luma.com/fpl5j6a7
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines