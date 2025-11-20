Concours de Pitchs – Promotion 2025-1 HEC Challenge+ HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 20 novembre, 14h00 sur inscription

Concours de Pitchs – Promotion 2025-1 HEC Paris Challenge+

​Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable lors du forum HEC Challenge+ après 8 mois de formation et de coaching intensifs.

​ Les porteurs de projets innovants ont travaillé sans relâche pour ajuster, approfondir et donner une dimension commerciale accrue à leurs idées.

​ C’est un moment crucial pour toute la promotion où nous pourrons admirer les progrès accomplis par chacun et découvrir les projets prometteurs.

​Qui sait, peut-être y trouverez-vous des projets qui susciteront votre intérêt et que vous souhaiterez suivre, encourager et soutenir?

​Cette édition sera également très spéciale, car nous célébrerons les 35 ans du programme HEC Challenge+

​35 années d’innovation, d’audace entrepreneuriale et de succès portés par des générations de créateurs.

​

​Réservez dès maintenant votre place pour le 20 novembre et soyez prêt à être inspiré par des esprits créatifs et des idées révolutionnaires. Ne manquez pas cette opportunité unique de participer à un évènement qui façonne l’avenir de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

​

​Contact: Corinne Bégaud, [innovation@hec.fr](mailto:innovation@hec.fr)

​

​En savoir plus: www.hec.edu/challenge-plus

​

​HEC Paris collecte ces informations afin de gérer votre inscription, d’en assurer l’organisation, le suivi administratif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T18:00:00.000+01:00

1

https://luma.com/fpl5j6a7

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines