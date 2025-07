Concours de plongeons à la piscine municipale Livron-sur-Drôme

Concours de plongeons à la piscine municipale Livron-sur-Drôme jeudi 31 juillet 2025.

Concours de plongeons à la piscine municipale

Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Début : Jeudi 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Réalisez, face au jury, 3 plongeons les plus spectaculaires et acrobatiques. A partir de 8 ans.

Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 communication@mairie-livron.fr

English :

Face the jury and perform 3 of your most spectacular, acrobatic dives. Ages 8 and up.

German :

Führen Sie vor der Jury die drei spektakulärsten und akrobatischsten Sprünge aus. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Davanti alla giuria, eseguite 3 dei vostri tuffi più spettacolari e acrobatici. Per bambini dagli 8 anni in su.

Espanol :

Realice 3 de sus saltos más espectaculares y acrobáticos ante un jurado. Para niños a partir de 8 años.

