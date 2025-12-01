Concours de plongeons atypiques Aquapiriac Piriac-sur-Mer
Concours de plongeons atypiques Aquapiriac Piriac-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.
Concours de plongeons atypiques
Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
Serez-vous le grand gagnant du concours de plongeons atypiques ? Un vote sera établi sur Facebook. .
Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
