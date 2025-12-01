Concours de plongeons atypiques Aquapiriac Piriac-sur-Mer

Concours de plongeons atypiques

Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Serez-vous le grand gagnant du concours de plongeons atypiques ? Un vote sera établi sur Facebook. .

Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

