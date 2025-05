Concours de poésie 2è édition – Plougasnou, 1 juin 2025 07:00, Plougasnou.

Finistère

Concours de poésie 2è édition Plougasnou Finistère

Début : 2025-06-01

fin : 2025-08-24

2025-06-01

Sous le parrainage de Jean-Jacques AILLAGON, ancien Ministre de la Culture, l’Atelier d’écriture du Foyer Rural de Plougasnou vous propose un concours de poésie. Il est ouvert du samedi 1er juin au samedi 24 août 2025, gratuitement à tous. Thème « En chemin ». Tous les genres de poésie sont admis y compris slam, chanson, comptine, vers libres …

Trois catégories enfants (jusqu’à 10 ans), jeunes (collégiens et lycéens de 11 à 16 ans), adultes (16 ans et plus). Pour chaque catégorie, des prix seront attribués par le jury.

Le règlement du concours est disponible sur le site de la Mairie de Plougasnou ou sur https://www.foyerruraplougasnou.fr

Les textes sont à adresser par mail ou à déposer dans la boîte aux lettres dédiée à cet effet à l’Office du tourisme de Plougasnou. .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

