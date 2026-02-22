Concours de Poésie/Dessin Le P’tit Monde de Zabelle Carnac
Concours de Poésie/Dessin
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-20
Concours de poésie/dessin La liberté
Feuille A4 contenant poésie et dessin à remettre à la librairie. Gratuit Ouvert à tous Lots à gagner. .
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
