Concours de poésie hommage à George Sand

5 Avenue Paul Langevin Déols Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-02-20

George Sand et la liberté Elle est une figure emblématique de la liberté, tant dans sa vie personnelle que dans ses écrits. Le thème La liberté. Force vive, déployée résonne parfaitement avec son œuvre et son engagement.

À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand en 2026, nous vous invitons à célébrer son héritage littéraire et son esprit de liberté à travers un concours de poésie exceptionnel, organisé en lien avec le Printemps des Poètes, évènement national depuis 27 ans. Le thème cette année est La liberté. Force vive, déployée . Un thème engagé qui résonne avec la pensée et la vie de George

Sand, figure emblématique de l’indépendance et de la créativité.

Concours ouvert aux enfants et aux adultes. .

5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

George Sand and freedom: She is an emblematic figure of freedom, both in her personal life and in her writings. The theme Freedom. Force vive, déployée resonates perfectly with her work and commitment.

L’événement Concours de poésie hommage à George Sand Déols a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY