Concours de Pony Games Cernay

Concours de Pony Games

Rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Venez découvrir cette discipline ludique et encourager les différentes équipes. Les participants s’affronteront par équipe sur différents jeux. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 75 08 48

English :

Come and discover this fun discipline and cheer on the different teams. Participants will compete in teams on a variety of games.

German :

Entdecken Sie diese spielerische Disziplin und feuern Sie die verschiedenen Teams an. Die Teilnehmer treten in Teams in verschiedenen Spielen gegeneinander an.

Italiano :

Venite a scoprire questa divertente disciplina e a fare il tifo per le diverse squadre. I partecipanti si sfideranno in squadre su diversi giochi.

Espanol :

Ven a descubrir esta divertida disciplina y anima a los diferentes equipos. Los participantes competirán por equipos en diferentes juegos.

