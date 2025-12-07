Concours de Pony-Games Chemin De la Pinède Istres

Concours de Pony-Games

Dimanche 7 décembre 2025. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Sport d’équipe où chacun évolue individuellement, les Pony-Games sont de nature à préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres.

La vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en étant le plus rapide. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

English :

A team sport in which each rider competes individually, Pony Games are designed to prepare, in a playful way, the learning of all equestrian techniques.

German :

Pony-Games sind eine Mannschaftssportart, bei der sich jeder individuell entwickelt, und bereiten auf spielerische Weise auf das Erlernen aller Reittechniken vor.

Italiano :

I Pony-Games sono uno sport di squadra in cui ogni giocatore è un individuo, un modo divertente per prepararsi all’apprendimento di tutte le tecniche equestri.

Espanol :

Deporte de equipo en el que cada participante compite individualmente, los Pony Games están concebidos para preparar, de forma lúdica, el aprendizaje de todas las técnicas ecuestres.

