Concours de Pony- Games Saint-Lô
Concours de Pony- Games Saint-Lô dimanche 1 février 2026.
Concours de Pony- Games
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Rendez-vous le 01 février prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour le concours de Pony-games !
Du spectacle, de la vitesse, de l’adrénaline !
Une ambiance unique à vivre en famille ou entre amis.
Entée gratuite Restauration sur place .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Pony- Games
L’événement Concours de Pony- Games Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Saint-Lô