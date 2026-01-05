Concours de Pony- Games Saint-Lô

Concours de Pony- Games

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Rendez-vous le 01 février prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour le concours de Pony-games !

Du spectacle, de la vitesse, de l’adrénaline !

Une ambiance unique à vivre en famille ou entre amis.

Entée gratuite Restauration sur place .

English : Concours de Pony- Games

