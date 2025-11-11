Concours de Pulls Moches Rue Marcel Cachin Domérat

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

A l’occasion de la journée internationale des pulls moches, venez immortaliser votre tenue. Les photos seront exposées sur Un Noël à Domérat pour élire le meilleur pull moche !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

For International Ugly Sweater Day, come and immortalize your outfit. The photos will be exhibited on Un Noël à Domérat to elect the best ugly sweater!

German :

Anlässlich des internationalen Tages der hässlichen Pullover können Sie Ihr Outfit verewigen. Die Fotos werden auf Un Noël à Domérat ausgestellt, um den besten hässlichen Pullover zu wählen!

Italiano :

In occasione della Giornata Internazionale del Maglione Brutto, venite a immortalare il vostro outfit. Le foto saranno esposte su Un Noël à Domérat per votare il miglior maglione brutto!

Espanol :

Con motivo del Día Internacional del Jersey Feo, venga a inmortalizar su atuendo. Las fotos se expondrán en Un Noël à Domérat para votar por el mejor jersey feo

