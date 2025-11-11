Concours de Pulls Moches Rue Marcel Cachin Domérat
Concours de Pulls Moches Rue Marcel Cachin Domérat vendredi 19 décembre 2025.
Concours de Pulls Moches
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
A l’occasion de la journée internationale des pulls moches, venez immortaliser votre tenue. Les photos seront exposées sur Un Noël à Domérat pour élire le meilleur pull moche !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
For International Ugly Sweater Day, come and immortalize your outfit. The photos will be exhibited on Un Noël à Domérat to elect the best ugly sweater!
German :
Anlässlich des internationalen Tages der hässlichen Pullover können Sie Ihr Outfit verewigen. Die Fotos werden auf Un Noël à Domérat ausgestellt, um den besten hässlichen Pullover zu wählen!
Italiano :
In occasione della Giornata Internazionale del Maglione Brutto, venite a immortalare il vostro outfit. Le foto saranno esposte su Un Noël à Domérat per votare il miglior maglione brutto!
Espanol :
Con motivo del Día Internacional del Jersey Feo, venga a inmortalizar su atuendo. Las fotos se expondrán en Un Noël à Domérat para votar por el mejor jersey feo
