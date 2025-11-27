Concours de puzzle 1000 pièces par équipe de 4 Médiathèque de la Canopée Paris
Concours de puzzle 1000 pièces par équipe de 4 Médiathèque de la Canopée Paris samedi 24 janvier 2026.
Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !
Gratuit, sur inscription.
Pour un public initié dès 15 ans
Les équipes sont constituées de 4 personnes, pas plus, pas moins. Si vous vous inscrivez déjà avec une équipe constituée, précisez dans le champ « commentaires » les prénoms des membres de votre équipe.
>> Si vous prenez des billets pour votre équipe, il est nécessaire de réserver 1 place par personne.
Venez mettre à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe !
Le samedi 24 janvier 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee