Concours de puzzle 500 et 1000 pièces Médiathèque de la Canopée Paris samedi 13 décembre 2025.
Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !
Les concours débuteront tous à 14h, alors choisissez bien le votre :
- Concours 1000 pièces, par équipe de 4
- Concours 500 pièces, en duo
Gratuit, sur inscription.
Pour un public initié dès 15 ans
Les équipes sont constituées de 4 ou 2 personnes, pas plus, pas moins. Si vous vous inscrivez déjà avec une équipe constituée, précisez dans le champ « commentaires » les prénoms des membres de votre équipe.
>> Si vous prenez des billets pour votre équipe, il est nécessaire de réserver 1 place par personne.
Venez mettre à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe !
Le samedi 13 décembre 2025
de 14h00 à 17h30
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee