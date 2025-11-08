Concours de puzzle 500 pièces Bibliothèque Georges Brassens Paris

Concours de puzzle 500 pièces Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 8 novembre 2025.

Dans le cadre d’un tournoi interbibliothèques par équipes de 4, constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer pour tenter de finir votre puzzle le premier !

Vous vous qualifierez ainsi pour la finale du tournoi, qui aura lieu à la bibliothèque Assia Djebar le samedi 22 novembre à 16h.

Mettez à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe !

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr