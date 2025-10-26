Concours de puzzle à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels

L’apprenti sage organise son 2ème concours de puzzle en duo, le dimanche 26 octobre 2025 dans la salle des fêtes de Trespoux-Rassiels. Chaque binôme devra réaliser le puzzle fourni le plus rapidement possible.

Inscription obligatoire (places limitées) dans l’une des catégories suivantes

-Duo débutant 2 adultes ou 1 adulte et un ado (12-17 ans) devront réaliser un puzzle de 500 pièces. De 10h00 à 12h00. Ouverture de la salle à 9h30.

-Duo expert 2 adultes ou 1 adulte et un ado (12-17 ans) devront réaliser un puzzle de 1000 pièces. De 14h00 à 17h15 avec une pause de 15h30 à 15h45. Ouverture de la salle à 13h30.

Tous les participants d’une même catégorie auront le même puzzle. Chaque équipe repartira avec son puzzle. Les trois premiers binômes de chaque catégorie seront primés.

Parking facile et gratuit autour de la salle des fêtes.

La participation est fixée à 20 euros par duo, débutant ou expert. Pour tout renseignement et pour le règlement du concours chez L’apprenti Sage, du mardi au samedi de 10 h à 19 h, 43 rue du Maréchal Foch à Cahors ou 06 62 70 68 85 ou lapprenti.sage@aol.fr .

Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 62 70 68 85 lapprenti.sage@aol.fr

L’apprenti sage is organizing its 2nd puzzle contest for pairs on Sunday, October 26, 2025 in the Trespoux-Rassiels village hall

L’apprenti sage organisiert seinen 2. Duo-Puzzle-Wettbewerb am Sonntag, den 26. Oktober 2025 in der Festhalle von Trespoux-Rassiels

L’apprenti sage organizza il suo 2° concorso di puzzle a coppie domenica 26 ottobre 2025 nella sala del villaggio di Trespoux-Rassiels

L’apprenti sage organiza su 2º concurso de puzzles a dúo el domingo 26 de octubre de 2025 en el ayuntamiento de Trespoux-Rassiels

