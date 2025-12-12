Concours de Puzzle Alrance
Concours de Puzzle
Alrance Aveyron
14h Salle des Fêtes. Inscriptions obligatoires avant le 17/12 à l’Espace Panatois 05 65 46 46 53, paiement à l’inscription. Buvette et gourmandises. Chaque équipe repart avec son puzzle. Espace jeux de société gratuit !
Alrance 12430 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 53
English :
2pm Salle des Fêtes. Must register before 17/12 at Espace Panatois 05 65 46 46 53, payment on registration. Refreshments and snacks. Each team leaves with its own puzzle. Free board games!
