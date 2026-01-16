Concours de puzzle/APEL école Notre-Dame de Lavoûte-Chilhac Chilhac

Concours de puzzle/APEL école Notre-Dame de Lavoûte-Chilhac

ancienne Ecole des Soeurs Chilhac Haute-Loire

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08

Concours de puzzle organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame de Lavoute-Chilhac, ouvert à tous, à partir de 06 ans, avec buvette et vente de crêpes et gâteaux.

ancienne Ecole des Soeurs Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 01 70 46

English :

Puzzle competition organized by the APEL of the Notre-Dame school in Lavoute-Chilhac, open to everyone aged 06 and over, with refreshment bar and sale of crêpes and cakes.

