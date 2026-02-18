Concours de puzzle Azay-le-Ferron

Concours de puzzle

Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La médiathèque, la pétanque ferronnaise et la marche nordique propose ce concours avec 4 catégories de joueurs.

Chaque équipe de 2 joueurs devra réaliser un puzzle identique de 500 pièces en moins d e3h entrecoupées d’une pause de 30 min et repartira avec le puzzle même non terminé.. Buvette et crêpes sur place. .

Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

3 player categories.

