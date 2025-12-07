Concours de Puzzle Beaux
Concours de Puzzle Beaux dimanche 7 décembre 2025.
Concours de Puzzle
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 11:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’association des parents d’élèves de Beaux-Veyrines organise son premier concours de puzzle ! Le concours se fait par équipe de deux personnes. Tarif 16 € par équipe.
.
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 62 58 96 apebeauxveyrines@gmail.com
English :
The Beaux-Veyrines parents’ association is organizing its first puzzle competition! The competition is open to teams of two. Price: 16? per team.
German :
Die Elternvereinigung von Beaux-Veyrines organisiert ihren ersten Puzzlewettbewerb! Der Wettbewerb findet in Teams von zwei Personen statt. Preis: 16? pro Team.
Italiano :
L’associazione dei genitori di Beaux-Veyrines organizza il suo primo concorso di puzzle! Il concorso è aperto a squadre di due persone. Prezzo: 16 euro a squadra.
Espanol :
La asociación de padres Beaux-Veyrines organiza su primer concurso de rompecabezas El concurso está abierto a equipos de dos personas. Coste: 16? por equipo.
L’événement Concours de Puzzle Beaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire