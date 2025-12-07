Concours de Puzzle Beaux

Concours de Puzzle Beaux dimanche 7 décembre 2025.

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Début : 2025-12-07 11:30:00

2025-12-07

L’association des parents d’élèves de Beaux-Veyrines organise son premier concours de puzzle ! Le concours se fait par équipe de deux personnes. Tarif 16 € par équipe.

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 62 58 96 apebeauxveyrines@gmail.com

English :

The Beaux-Veyrines parents’ association is organizing its first puzzle competition! The competition is open to teams of two. Price: 16? per team.

German :

Die Elternvereinigung von Beaux-Veyrines organisiert ihren ersten Puzzlewettbewerb! Der Wettbewerb findet in Teams von zwei Personen statt. Preis: 16? pro Team.

Italiano :

L’associazione dei genitori di Beaux-Veyrines organizza il suo primo concorso di puzzle! Il concorso è aperto a squadre di due persone. Prezzo: 16 euro a squadra.

Espanol :

La asociación de padres Beaux-Veyrines organiza su primer concurso de rompecabezas El concurso está abierto a equipos de dos personas. Coste: 16? por equipo.

