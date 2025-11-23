Concours de puzzle Beauzac

Concours de puzzle

ESPACE LA DORLIERE Beauzac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Grand concours de puzzle organisé au profit de l’APEL de l’école Saint Joseph. Salle la Dorlière. 4 catégories ( 6 à 10 ans, 10 à 14 ans, amateur, expert). Par équipes de 2 personnes. Places limitées. Réservation sur hello asso et à l’Office de Tourisme.

ESPACE LA DORLIERE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 34 71 02

English :

Grand puzzle competition organized in aid of the APEL de l?école Saint Joseph. Salle la Dorlière. 4 categories ( 6 to 10 years, 10 to 14 years, amateur, expert). Teams of 2. Places limited. Reservations on hello asso and at the Tourist Office.

German :

Großer Puzzlewettbewerb, der zugunsten der APEL der Schule Saint Joseph organisiert wird. Saal la Dorlière. 4 Kategorien (6 bis 10 Jahre, 10 bis 14 Jahre, Amateur, Experte). In Teams von 2 Personen. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Reservierung auf hello asso und im Tourismusbüro.

Italiano :

Grande concorso di puzzle organizzato a favore dell’APEL dell’Ecole Saint Joseph. Salle la Dorlière. 4 categorie (6-10 anni, 10-14 anni, dilettante, esperto). Squadre di 2 persone. Posti limitati. Prenotazioni su hello asso e presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Gran concurso de rompecabezas organizado en beneficio de la APEL de l’école Saint Joseph. Sala la Dorlière. 4 categorías (6 a 10 años, 10 a 14 años, aficionado, experto). Equipos de 2 personas. Plazas limitadas. Reservas en hello asso y en la Oficina de Turismo.

