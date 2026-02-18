Concours de puzzle Châteaudun

Concours de puzzle

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-04-12 13:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

2026-04-12

Ludo’Beauce organise son premier concours de puzzle le 12 avril 2026 à la salle Léo Lagrange de Châteaudun à 13 h 30.

Le concours est ouvert à tous les adultes et enfants en âge de réaliser un puzzle d’au moins 300 pièces.

De nombreux lots sont à gagner pour les gagnants de chaque catégorie.

L’inscription est à faire avant le 15 mars grâce au QR code sur l’affiche ou via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/ludo-beauce/evenements/concours-puzzle

Les tarifs sont

– 16 € pour un binôme adulte (puzzle de 500 pièces)

– 14 € pour un binôme enfant l’un des participants doit avoir moins de 12 ans (puzzle de 300 pièces)

Les participations individuelles sont possibles aux mêmes conditions que les binômes.

Une buvette est présente sur place. .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

English :

Ludo’Beauce is organizing its first puzzle competition on April 12, 2026 at the Salle Léo Lagrange in Châteaudun at 1:30 pm.

