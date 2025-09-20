Concours de puzzle ChiFouMi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Soyez la première équipe à terminer votre puzzle 500 pièces !
Sur inscription.
20€ / par équipe, puzzle (compris). .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
English :
Be the first team to complete your 500-piece puzzle!
German :
Seien Sie das erste Team, das Ihr 500-Teile-Puzzle fertigstellt!
Italiano :
Siate la prima squadra a completare il vostro puzzle da 500 pezzi!
Espanol :
¡Sé el primer equipo en completar tu puzzle de 500 piezas!
