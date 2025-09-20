Concours de puzzle ChiFouMi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Concours de puzzle ChiFouMi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon samedi 20 septembre 2025.

Concours de puzzle ChiFouMi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Soyez la première équipe à terminer votre puzzle 500 pièces !

Sur inscription.

20€ / par équipe, puzzle (compris). .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Be the first team to complete your 500-piece puzzle!

German :

Seien Sie das erste Team, das Ihr 500-Teile-Puzzle fertigstellt!

Italiano :

Siate la prima squadra a completare il vostro puzzle da 500 pezzi!

Espanol :

¡Sé el primer equipo en completar tu puzzle de 500 piezas!

L’événement Concours de puzzle ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis