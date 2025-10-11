Concours de puzzle Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Concours de puzzle Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.
Concours de puzzle
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce concours de puzzle de 300 pièces, seul ou en équipe de 4 maximum.
Inscriptions avant le mercredi 1er octobre.
Dès 12 ans. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
English : Concours de puzzle
Domitys Les Safrans offers you this 300-piece puzzle competition, alone or in teams of up to 4.
German : Concours de puzzle
Die Residenz Domitys Les Safrans bietet Ihnen diesen Puzzle-Wettbewerb mit 300 Teilen an, allein oder in Teams von maximal 4 Personen.
Italiano :
La residenza Domitys Les Safrans vi propone questo concorso di puzzle da 300 pezzi, da soli o in squadre di massimo 4 persone.
Espanol :
La residencia Domitys Les Safrans le propone este concurso de puzzles de 300 piezas, solo o en equipos de hasta 4 personas.
