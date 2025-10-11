Concours de puzzle Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Concours de puzzle Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Concours de puzzle

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce concours de puzzle de 300 pièces, seul ou en équipe de 4 maximum.

Inscriptions avant le mercredi 1er octobre.

Dès 12 ans. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Concours de puzzle

Domitys Les Safrans offers you this 300-piece puzzle competition, alone or in teams of up to 4.

German : Concours de puzzle

Die Residenz Domitys Les Safrans bietet Ihnen diesen Puzzle-Wettbewerb mit 300 Teilen an, allein oder in Teams von maximal 4 Personen.

Italiano :

La residenza Domitys Les Safrans vi propone questo concorso di puzzle da 300 pezzi, da soli o in squadre di massimo 4 persone.

Espanol :

La residencia Domitys Les Safrans le propone este concurso de puzzles de 300 piezas, solo o en equipos de hasta 4 personas.

L’événement Concours de puzzle Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge