Concours de puzzle

Gymnase Dunières Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

le bînome

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

13h30 au gymnase, 3 catégories. Organisé par FJEP. Inscription obligatoire Hello Asso avant le 1er avril. Récompenses pour les 3 meilleures équipes (des catégories amateur et expert). Tous les binômes repartent avec leur puzzle

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Gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

1:30 pm at the gymnasium, 3 categories. Organized by FJEP. Compulsory Hello Asso registration by April 1. Prizes for the 3 best teams (amateur and expert categories). All pairs take home their puzzle

L’événement Concours de puzzle Dunières a été mis à jour le 2026-03-12 par Haut Pays du Velay Tourisme