Concours de puzzle en duo Magasin Les Folledingues Falaise

Concours de puzzle en duo

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-24

Concours de puzzle en duo Sur la semaine du 24 au 28 février, venez tenter d’être le plus rapide à réaliser un puzzle au magasin les Folledingues !

Deux groupes en fonction de l’âge

– 300 pièces pour les enfants de 5 à 8 ans (accompagnés d’un adulte)

– 500 pièces pour les enfants de 8 ans et plus (accompagnés d’un adulte)

Le concours aura lieu tous les jours à partir de 14h, il faudra tenter de terminer le puzzle le plus vite possible.

Tous les participants repartiront avec leur puzzle et le plus rapide de chaque catégorie repartira avec un lot.

Sur inscription (validée à réception du règlement) .

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09 contact@lesfolledingues.fr

English : Concours de puzzle en duo

Puzzle duo competition: During the week of 24 to 28 February, come and try to be the fastest to complete a puzzle in the Les Folledingues shop!

L’événement Concours de puzzle en duo Falaise a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Falaise Suisse Normande