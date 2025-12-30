Concours de Puzzle en Duo Place de Penthièvre Moncontour
Concours de Puzzle en Duo Place de Penthièvre Moncontour samedi 7 février 2026.
Concours de Puzzle en Duo
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : 2026-02-07
Début : 2026-02-07 13:00:00
fin : 2026-02-07 15:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Formez votre duo (famille, amis, couple) et relevez le défi !
Sur inscription. .
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne
