Concours de puzzle Frugières-le-Pin
Concours de puzzle Frugières-le-Pin dimanche 1 mars 2026.
Concours de puzzle
salle des fêtes Frugières-le-Pin Haute-Loire
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’école intercommunale la Clé des champs organise son premier concours de puzzle en duo récompenses pour les plus rapides !
salle des fêtes Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 06 00 87
English :
The Clé des champs intercommunal school organizes its first duo puzzle competition: rewards for the fastest!
