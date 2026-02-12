Concours de puzzle Frugières-le-Pin

Concours de puzzle

salle des fêtes Frugières-le-Pin Haute-Loire

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’école intercommunale la Clé des champs organise son premier concours de puzzle en duo récompenses pour les plus rapides !

salle des fêtes Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 06 00 87

English :

The Clé des champs intercommunal school organizes its first duo puzzle competition: rewards for the fastest!

